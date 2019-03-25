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Предвыборная кампания на Украине

Из-за отказа в аккредитации наблюдатели из России не поедут на выборы в Украину

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (14)
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Российский МИД раскритиковал решение украинских властей о запрете аккредитации граждан РФ в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами на Украине.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД. Дело в том, что ЦИК Украины отказал в аккредитации 24 россиян в составе миссии Бюро по наблюдению. В МИД такое решение назвали нелегитимным, сообщает РИА Новости.

"Оправданием" этих действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания на Украине", — поясняется в комментарии внешнеполитического ведомства.

МИД России заявил о том, что Москва вынуждена отказаться направить своих наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозе заведомого преследования, сообщается на сайте ведомства.

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Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ, подчеркнули в МИДе.

"Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов", - говорится в комментарии.

В министерстве добавили, что в ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в России.

Украинский паспорт
© Sputnik / Валерий Мельников
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В своих избирательных правах ущемлены также украинские граждане, проживающие на Донбассе, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (14)

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Теги:
Выборы, Украина
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