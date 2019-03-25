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Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров

"Эта власть - не моя": исповедь бывшего сотрудника СБ Украины

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Экс-офицер украинской Службы безопасности рассказал о секретных тюрьмах, геноциде жителей Донбасса и контроле президентских выборов.

ВИЛЬНЮС, 25 мар — Sputnik. О "кухне" Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал ее бывший сотрудник Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве в МИА "Россия сегодня".

"Кучка негодяев развязала гражданскую войну"

Прозоров до начала 2017 года работал в штабе Антитеррористического центра, по служебной надобности контактировал с другими украинскими силовыми структурами — Минобороны, Нацгвардией, Нацполицией. При этом уже после Майдана 2014 года Прозоров принял решение сотрудничать с российскими спецслужбами:

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© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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"По моему убеждению, власть в Украине в результате нацистского переворота захватила кучка негодяев, которая развязала гражданскую войну, возобновила практику концлагерей и тайных судов, проводит геноцид народа. Эта власть — не моя. Я предполагал выехать на Донбасс, но потом решил остаться внутри системы СБУ. Я рассчитывал, что получаемая там информация поможет спасти больше людей".

Указ о проведении антитеррористической операции (АТО) был подписан 14 апреля 2014 года, однако, по словам Прозорова, украинская власть еще до начала военного конфликта не предполагала разрешать его мирным путем. К участию в нем готовили регулярные подразделения армии. Возможных жертв среди мирного населения заранее объявили пособниками террористов.

"Вели себя как оккупанты"

К АТО привлекались добровольческие батальоны, сформированные из "патриотических организаций" — националистов и ранее судимых лиц. Такие кадры особенно ценились высшим руководством, ведь они были готовы жестоко подавлять ополченцев. "Самым одиозным" из добровольных батальонов Прозоров назвал подразделение "Азов", де-факто не подчиняющееся никому, кроме своего лидера и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Убийства, изнасилования, разбои, отжимы бизнеса совершались не только на всей территории проведения АТО, но и в Запорожской и Днепропетровской областях — в тылу. Представители этих подразделений вели себя в Мариуполе как оккупанты на захваченной территории", — отметил Прозоров.

Дело о военных преступлениях подразделения "Торнадо" экс-сотрудник СБУ прокомментировал так: в районе АТО сложилась мощная коррупционная вертикаль, которая вела к президенту Украины Петру Порошенко. Бойцы "Торнадо" захотели вклиниться в нее, чтобы получить часть "бизнеса" себе, поэтому их и привлекли к открытому суду.

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"Библиотека" гестапо

В ходе пресс-конференции Прозоров рассказал о тайной тюрьме, находившейся в левом крыле Мариупольского аэропорта. Две нерабочие холодильные камеры использовали для содержания заключенных. Они представляли собой обитые железом комнаты без окон, с герметическими дверями. В обиходе украинских спецслужб эта тюрьма называлась "библиотека", а ее заключенные — "книгами". Причиной препровождения в "библиотеку" могла оказаться даже фотография флага Новороссии на сотовом телефоне.

"Людей задерживали и держали там без санкций и без судов. Допрашивали здесь же, в технических помещениях — в бойлерной, в кладовках. Если там до сих пор не сделали ремонт, то можно увидеть кровь, которая впиталась в бетон, а стены исцарапаны ногтями задержанных. Это место можно сравнить с застенками гестапо".

В мае 2014 года Прозоров находился на базе неподалеку от Славинска. 18 мая туда привезли задержанных журналистов LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина.

"Не сочтите за пафос, но им повезло, что они попали на меня! Во-первых, делу сразу дали официальный ход, во-вторых, я сразу проинформировал центр, где находятся журналисты, и какая судьба их ждет. Среди украинских военных нашлись горячие головы, которые хотели представить из ваших коллег представителей спецслужб и выбить из них любую информацию".

Виновные в одесской трагедии

Прозоров опроверг бытующую в СМИ информацию о том, что многие лидеры ДНР и ЛНР были ликвидированы в ходе внутренних конфликтов. Он назвал убийства донбасских командиров "Моторолы" и "Гиви" делом рук СБУ.

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Экс-сотрудник Службы безопасности уверен: гибель активистов "антимайдана" в Одессе 2 мая 2014 года также произошла не без участия спецслужбы:

"Движущей силой преступления в Одессе являлись ультрас и националистически настроенные организации. Любая спецслужба мира в таких организациях имеет массу своих осведомителей. Если СБУ допустила массовую гибель людей в Одессе, значит, сотрудники СБУ как минимум знали о планах националистов, а как максимум — сами ее организовали"

Нацистские взгляды разделяют не только "добробаты", но и солдаты и офицеры регулярных частей, отметил Прозоров. Он неоднократно видел, как украинские военные приветствуют друг друга вскидыванием рук, носят шевроны СС и вывешивают в частях нацистские флаги.

Кровь народа

По прогнозам Прозорова, наибольшие шансы победить в грядущих президентских выборах у Петра Порошенко. Составляющие его успеха — власть над всеми финансовыми и административными ресурсами страны, подконтрольная спецслужба и богатый опыт фальсификаций. Бывший сотрудник СБУ уточнил: электронная система голосования находится под контролем Службы безопасности.

Напоследок экс-сотрудник СБУ обратился к бывшим коллегам:

"Будьте честными перед самими собой! Многие из вас понимают, что власть захватили негодяи. Как вы могли пойти служить этой власти? Как можно служить этой власти после трагедии в Одессе? Вас повязали кровью вашего народа. Помните: армия стреляет в свой народ только один раз, а после уже стреляет в чужой".

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