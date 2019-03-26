Лавров: товарооборот между США и Россией растет

В прошлом году товарооборот между странами составил $25 миллиардов.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Товарооборот между США и РФ растет, в прошлом году он составил 25 миллиардов долларов.

© Sputnik / Алексей Куденко Конгрессмены США не хотят, чтобы Европа получала российский газ

Однако это не дотягивает до прежних показателей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

На встрече с руководством Американской торговой палаты в Москве, где, в частности, присутствуют представители компаний Chevron и Exxon Mobil, Лавров напомнил, что РСПП по итогам встречи российского и американского лидеров в Хельсинки передал американским коллегам предложения по наращиванию двустороннего экономического сотрудничества.

"Двусторонний товарооборот за последние два года растет устойчиво, вышел в прошлом году на уровень 25 миллиардов долларов, что ниже рекордных 31 миллиарда в 2011 году, но гораздо лучше тех показателей, на которых мы были, когда администрация Барака Обамы решила разрушать основы нашего сотрудничества",- сказал российский министр.

"Но ответа мы до сих пор не получили. Наверняка сказывается политическая конъюнктура, которая сейчас в США доминирует",- отметил он.

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