"Индейцы", фашисты, наемники – кого привлекает в свои ряды украинская армия

Сообщения о присутствии на Украине иностранных наемников приходят постоянно. Представители министерства госбезопасности непризнанной ЛНР неоднократно заявляли о наличии у них поименного списка с паспортными данными иностранной боевой группы, состоящей из граждан стран – членов НАТО, в частности Норвегии, Канады, Латвии и Дании. На разных участках фронта регулярно появляются неопознанные группы до 10 человек в каждой, в которых разговорный язык – английский.

Евгений Крутиков, политолог, специалист по безопасности – для Sputnik

Украинской стороной признается гибель нескольких граждан Латвии, официально воевавших по контракту в 72-й и 54-й омбр (омбр – отдельная механизированная бригада).

Совершенно не скрываются и даже бравируют своим участием в боевых действиях на Донбассе против ополченцев небольшие отряды, составленные из граждан Грузии и из лиц чеченской национальности неопределенного гражданства.

В целом всех этих людей можно условно разделить на три неравные по численности группы: "индейцы", "профи" и "спецы".

Фашиствующие "индейцы"

Нисколько не обижая представителей коренных народов обеих Америк, жаргонным термином "индейцы" обозначают персонажей, слишком верящих в некую идею, за которую они готовы воевать в чужой стране. В украинском случае это самая неприятная и отталкивающая категория, поскольку 99% из них воюют не за независимость Украины и даже не "против России" в широком смысле слова, а за откровенно фашистские идеологические убеждения.

В этой категории много представителей Скандинавии, Голландии и Бельгии из числа крайне правых, которым нравится ассоциировать себя со всякими батальонами «Сармат», считающими украинцев потомками древних укров-ариев. Сюда же попадают и хорваты со схожими космогоническими взглядами. Эти люди любят украшать себя разнообразными татуировками, и у них такая каша в голове, что разобраться в ней нереально, хотя и интересно для практикующих психиатров. Они незамысловаты и склоны к показной отваге, за что их недолюбливают те окружающие, которые хотят жить.

Другую группу фашиствующих составляют именно неонацисты, которых достаточно среди любых западноевропейцев. Их привлекает на Украину ассоциативный ряд с Бандерой, Шухевичем и легионом ваффен СС. В украинской армии они находят родственные души, и им в широком смысле слова все равно против кого воевать, лишь бы свастика была на видном месте.

Небольшие грузинские и чеченские отряды были составлены также из "индейцев", но для них была идеологически привлекательна именно идея навредить России или русским как нации.

Грузинский отряд состоял в основном из сторонников Михаила Саакашвили, которым светит уголовное преследование на родине, и очень небольшой группы бывших грузинских офицеров, "недовоевавших" в Южной Осетии и считающих русских своими личными врагами. Вслед за опалой Саакашвили на Украине изменилось и отношение к грузинскому отряду – он стал неудобен и неприятен. Кроме того, он был не слишком боеспособен, регулярно нес потери.

Чеченский отряд рассосался как-то сам собой. Сейчас формально оба отряда существуют на бумаге и есть "на земле". Но численно они минимальны и практической роли не играют. Эти отряды несут только политическую и идеологическую нагрузку.

"Профи" и "спецы"

Еще в 2014 году стали появляться сообщения, что Украина может заключить контракт с одной из крупных американских частных военных компаний (ЧВК), возможно, с одним из осколков бывшего Blackwater. Но выяснилось, что, во-первых, это слишком дорого, во-вторых, сотрудники ЧВК не приспособлены к ведению боев на регулярной линии фронта. В результате сотрудники американских и похожих ЧВК выполняют роль инструкторов и разовых исполнителей.

Например, условная 72-я омбр может запросить "помощь друга", если не в состоянии выполнить локальную тактическую задачу: занять высоту или подавить огневую точку. Тогда на фронт разово приезжает группа сотрудников ЧВК со специфическим вооружением (американским гранатометом, например, – американцы не доверяют украинским военнослужащим дорогостоящую технику).

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Та же история и с использованием переданного ВСУ западного вооружения и сложной техники. Например, британские контрбатарейные радары украинцы освоить так и не смогли, а один из них попросту сломали в рекордно короткие сроки. Естественно, что для обслуживания чего-то высокотехнологичного приезжают инструкторы страны производства.

В эту же категорию попадают и снайперы, но это товар штучный и необязательно связанный с официальными ЧВК. Работа снайперов всегда окружена мифами, и они весьма дороги в использовании. В такой ситуации куда дешевле и проще полагаться на снайперов из числа идейных, чем на наемника. Тем более что это, как правило, люди со специфической психикой, само присутствие которых на фронте подавляюще действует на свою же пехоту.

Есть и обязательное присутствие иностранных военных специалистов на украинских закрытых базах. Например, база американских беспилотников в Запорожье – по сути закрытая территория, где распоряжается исключительно американская администрация. Отдельной строкой проходят военные инструкторы стран НАТО на полигоне в западноукраинском Яворове. Они находятся там для обучения украинских военнослужащих в официальной командировке и под классическое определение наемничества формально не попадают.

Недавно Петр Порошенко заявил, что иностранцы приезжают на Украину "учиться у украинской армии" – это неоднозначное заявление вызвало усмешку даже у аудитории внутри страны.

В то же время в этом есть доля правды. На полигоне в Яворове сошлись лед и пламень: уже повидавшие фронт украинские военнослужащие и снобистски настроенные британские офицеры, которые сами опыта интенсивных боевых действий не имеют. Их афганский и иракский опыт совершенно не применим в донбасских условиях конфликта высокой интенсивности. Никто из западных офицеров-инструкторов никогда не видел наступающего на них танка, и непонятно, как они отреагируют, увидев такое.

© Sputnik / Сергей Пятаков Украина, президентская гонка: реплика про лай в ответ на сравнение с борщом

В таком контексте западные инструкторы действительно сами переключились на "получение опыта", а обучение украинских военнослужащих было сведено к чисто техническим моментам, например, к курсам оказания первой помощи раненным.

Но если деятельность официальных инструкторов регулируется все-таки международными соглашениями Киева с западными странами, то поток наемников, в первую очередь, "индейцев" – это прямое следствие той идеологии, в которой погрязло нынешнее украинское правительство и элита. "Качество" тех, кто приезжает на Украину повоевать за нее, их идеология и взгляды ужасают. Это не вопрос о моральной основе того, что мы широко трактуем как «наемничество», это вопрос о том, кого и зачем привлекает в свои ряды украинская армия.

Если по старой формуле считать армию слепком общества, то остается только ужаснуться тем идеологическим, человеческим и моральным качествам, которые привносят в и так уж не слишком привлекательную среду Вооруженных силах Украины все эти "добровольцы" из западных стран.

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