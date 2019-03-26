МИД России: США ведут неблаговидную игру в сфере запрещения химоружия

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Москва намерена и далее вскрывать неприглядную позицию США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
"Будем и далее настойчиво вскрывать неблаговидную "игру" США и их союзников по крайне серьезному вопросу, имеющему непосредственное отношение к сохранению целостности Конвенции о запрещении химического оружия", - заявили в МИД.
В министерстве обратили внимание, что "предпринимаются последовательные усилия по сокрытию реальных проблем, связанных с невыполнением обязательств США по КЗХО".
В понедельник в ОЗХО прошла встреча исполнительного совета организации, в ходе которой обсуждалось предложение России по расширению списка отравляющих веществ.
Как заявил постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин, США и союзники сопротивляются предложению России, потому что проводят с ними эксперименты.
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