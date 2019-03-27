МИД России: инструменты поддержания стабильности в Европе неэффективны

Это привело к обострению старых и возникновению новых кризисов и конфликтов, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Инструменты поддержания стабильности в Европе оказались неэффективными, обострились старые и возникли новые кризисы и конфликты, заявил на научно-практической конференции замглавы МИД РФ Александр Грушко, которого цитирует РИА Новости.

"Инструменты поддержания стабильности в Европе оказались неэффективными, что привело к обострению старых и возникновению новых кризисов и конфликтов", - сказал Грушко.

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По его словам, остаются неурегулированными конфликты, не спадает угроза терроризма, сохраняется проблема нерегулируемых миграционных потоков, нарастают противоречия, связанные с неравномерностью развития и уровнем благосостояния стран, борьбой с контролем над ресурсами, доступом к рынку сбыта и транспортным артериям.

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Оказались живучими стереотипы холодной войны, добавил он.

Как указал замглавы МИД РФ, демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства. По его словам, ставка на односторонние действия ведет к расширению пространства хаоса и неуправляемости.

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