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Brexit

В парламенте Великобритании стартует очередной "Brexit-марафон"

CC0 / Pixabay / DasWortgewand
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (69)
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В ближайшие дни парламентариям предстоит рейтинговое голосование по нескольким вариантам дальнейших действий относительно выхода страны из ЕС.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Британские парламентарии в среду начинают очередной Brexit-"марафон": в ближайшие дни им предстоит рейтинговое голосование по нескольким вариантам дальнейших действий, техническое голосование по переносу срока выхода страны из ЕС, повторное рейтинговое голосование по вариантам, набравшим наибольшее количество голосов, а также, возможно, третье по счету голосование по соглашению с ЕС.

Рейтинговое голосование

В минувший понедельник парламент нанес очередной удар премьеру Терезе Мэй, лишив правительство права определять повестку работы палаты общин в среду и назначив на этот день рейтинговое голосование по вариантам дальнейших действий, связанных с Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit

Окончательное решение относительно того, какие именно варианты будут включены в бюллетени для голосования и в каких именно формулировках, остается за спикером Джоном Беркоу. Голосованию будут предшествовать несколько часов дебатов. В бюллетене на каждый из отобранных вариантов депутатам будет предложено ответить "да" или "нет".

Существуют семь основных вариантов действий.

Самый радикальный – отказ от Brexit, отзыв запроса на выход из ЕС и сохранение членства в Евросоюзе на прежних основаниях. Именно этот вариант поддерживают более пяти миллионов человек, подписавших соответствующую петицию.

Второй вариант – новый референдум, на котором гражданам можно будет предложить выбрать между отказом от Brexit, выходом из ЕС без соглашения и выходом с предложенным Мэй соглашением. Подготовка референдума займет не менее полугода, то есть этот вариант требует переноса Brexit на гораздо более поздний срок и участия Британии в европейских выборах.

Brexit
CC0 / Pixabay / Tumisu
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Третий вариант – соглашение с ЕС, уже дважды отвергнутое. В понедельник сама Мэй признала, что документ по-прежнему не пользуется достаточной поддержкой депутатов.

Четвертый вариант – соглашение с ЕС плюс сохранение членства Британии в таможенном союзе. Этот вариант создаст возможность для беспрепятственной торговли, но на товары из ЕС будут распространяться дополнительные тарифы. Кроме того, Британии будет сложнее заключать торговые соглашения с третьими странами.

Пятый вариант оставляет мало что от Brexit: он предусматривает соглашение Мэй в сочетании с сохранением членства не только в таможенном союзе, но и в едином рынке.

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
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Шестой вариант предполагает заключение с ЕС стандартного торгового соглашения.

Наконец, седьмой вариант – выход из ЕС без соглашения. Парламент, впрочем, ранее отверг идею Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

Результаты голосования, скорее всего, будут подведены в среду вечером. В понедельник вечером, по всей видимости, парламент снова перехватит у правительства право определять повестку дня, и проведет голосование по наиболее популярным вариантам.

При этом итоги голосования не означают, что правительство будет непременно осуществлять волю парламента. Дело в том, что многие варианты требуют согласия второй стороны – Евросоюза, и Мэй предупредила коллег, что те могут выбрать такой вариант, который ЕС откажется даже обсуждать. То же самое сказала и лидер палаты общин Андреа Лидсом.

Голосование по дате выхода из ЕС

Парламентариям в среду предстоит еще одно голосование: им предстоит закрепить новые даты Brexit в британском законодательстве. Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, однако после соответствующего решения парламента Мэй попросила Евросоюз об отсрочке.

Логотип телеканала RT
© Sputnik / Евгений Биятов
В кино о Brexit с Камбербэтчем использованы кадры RT

В соответствии с достигнутыми договоренностями Британия выйдет из ЕС либо 22 мая, если соглашение с ЕС будет одобрено до 23.00 29 марта (2.00 мск 30 марта – ред.), либо 12 апреля, если соглашение одобрено не будет и к этому моменту не будут достигнуты другие договоренности.

Лидсом во вторник пояснила, что с точки зрения международного законодательства дата выхода Великобритании из ЕС уже изменена.

"Палата общин 14 марта проголосовала за короткое продление срока действия 50-й статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС – ред.). Заключения Европейского совета обратились в юридическое решение, с которым премьер-министр Соединенного Королевства согласилась. Эти решения вступили в силу в прошлую пятницу. Так что дата нашего выхода из ЕС уже изменилась с точки зрения международного права", - сказала Лидсом.

При этом она предупредила, что если парламентарии вдруг не одобрят технический документ о переносе Brexit, это приведет к проблемам, создав противоречие между британским и международным законодательством.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (69)

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Теги:
голосование, Парламент, brexit
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