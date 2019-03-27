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Северный поток-2

"Северный поток-2" — найдет ли "коса" США на европейский "камень"

© Sputnik / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Политика
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Александр Исаев
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В Конгрессе США принят законопроект, призванный "помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

В Соединенных Штатах взят новый рубеж в эпической битве против строительства газопровода "Северный поток-2", который обещает обеспечить Европу российским газом.

Во вторник, 26 марта, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с длинным и бесхитростным названием: "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Из всего этого названия сразу веришь только в слова "помочь США достичь своих целей". Все остальное выглядит так же неубедительно, как муж, заверяющий супругу, что он действительно был на рыбалке и понятия не имеет, почему к одной из пойманных рыбешек прилип ценник из супермаркета.

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Легко усомниться, сидя посреди нашего континента, а не за океаном, в заботу США об "укреплении энергобезопасности Европы". Нам всегда казалось, что энергобезопасность — это когда газа хватает, и когда он поступает бесперебойно. Но в Конгрессе США европейцам популярно объясняют, что они ошибаются.

Держа одной рукой санкционную дубинку, а другой - крутя европейские правительства за пуговицу, дядя Сэм рассказывает, что качать газ по "Северному потоку-2" за 1200 километров по суше — это не вариант. И что куда безопаснее и надежнее покупать американский сжиженный газ и возить его на кораблях через океан за 8000 километров в Европу. Да, это намного дороже, это очень неудобно, это требует гигантских расходов на строительство терминалов и инфраструктуры по передаче сжиженного газа. Но это же куда безопаснее.

"Почему безопаснее-то?" — осторожно спросит какое-нибудь европейское правительство. — "А по кочану, — ласково отвечают европейскому правительству в Вашингтоне. — Русские идут, не слышал?"

Поддакивать рассказам про "глобальную энергетическую безопасность" наотрез отказывается Германия, которая противостоит давлению из-за океана и твердо намерена сделать все, чтобы "Северный поток-2" был достроен. Во-первых, немцы — очень практичные люди и прекрасно понимают разницу в ценах между российским газом из трубы и американским — из баллона.  Во-вторых, в последние годы Берлин не скрывает своего раздражения диктаторскими замашками Вашингтона.

А в третьих, поставки газа в Германию развернулись в полную силу еще во времена СССР, в самые жуткие годы "холодной войны", и даже тогда никого было не напугать "советской газовой угрозой".

Северный поток-2
© Photo : Nord Stream 2
Треть "Северного потока — 2" уже построена "Газпромом"

В 1968 году Советский Союз подписал первое соглашение о поставке газа с ГДР, а уже в 1970 году был подписан знаменитый контракт "газ—трубы" с ФРГ. Поставки газа в Восточную и Западную Германии начались в 1973 году, и к нынешнему моменту через газопроводы в Германию было перекачано более 1 триллиона кубометров газа.

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Все годы, до самого конца Советского Союза, объемы поставок газа росли, поставки были надежны и кран, даже в самой напряженной политической обстановке, никому и в голову не приходило закручивать. Перебои начались как раз уже в "демократические" времена, когда в Киеве решили, что за российский газ платить вовсе не обязательно, и начался многолетний конфликт украинских властей с "Газпромом".

То есть, очевидно, что "Северный поток-2" позволит значительно повысить и объемы поставок российского газа в Европу, и уровень энергобезопасности Европы. Видимо, именно это выводит американцев из себя. Стабильная Европа, которая не зависит от Вашингтона в вопросе энергобезопасности, совсем не помогает США — как это там в названии документа — "достичь своих целей".

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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В Германии за десятилетия работы сначала с Советским Союзом, а затем с Россией, сложилось устойчивое понимание того, что такое "энергобезопасность" и кто именно является надежным газовым партнером для Западной Европы. Однако у американцев на этот счет другое мнение, хотя это совсем не удивляет.

В конце концов в Вашингтоне до сих пор уверяют, что "гуманитарные бомбардировки" Югославии, когда на сербские города сыпались тонны бомб, были исключительно добрым делом.

То есть, вот так теперь принято, в новую эпоху. Раньше, когда на вас сбрасывали бомбы, вы разбегались в разные стороны, с переменным успехом вели зенитный огонь, и все было понятно. А теперь, значит, все иначе. И когда на вас валят бомбы с бреющего полета, то ждут благодарности за бомбежку, называют это "мерой по усилению безопасности" и требуют не разбегаться, чтобы не затруднять работу летчикам.

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Чтобы стать законом, законопроект должен пройти сенат и быть подписан президентом США. На этом пути еще немало препон и трудностей, но Конгресс демонстрирует свою непоколебимую решимость. Правда, в Европе и особенно в Германии, решимость достроить и запустить "Северный поток-2" выглядит не менее непоколебимой.

Так что возможно, мы с вами наблюдаем тот исторический период, когда, впервые после обретения США статуса единственной доминирующей державы, американская коса-таки найдет на европейский камень.

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