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За ценой не постоим: США не намерены скупиться на смену власти в Венесуэле

© Sputnik / Mihail Kutuzov
Политика
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Бюджетный законопроект показал, сколько собирается вложить Вашингтон в устранение президента Мадуро.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Администрация США намерена потратить до пятисот миллионов долларов на смену власти в Венесуэле, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Бюджетный законопроект запрашивает (у конгресса. — Прим. ред.) новые полномочия для поддержки демократической трансформации в Венесуэле, включая перевод до 500 миллионов долларов на счета, предназначенные для иностранной помощи", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу.

Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador
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Кроме того, госсекретарь заявил, что главный приоритет бюджета Соединенных Штатов — борьба с "пагубным влиянием" России.

Сегодня Помпео выступил на заседании комитета по ассигнованиям палаты представителей. Он обосновал бюджетный запрос администрации Дональда Трампа на очередной финансовый год.

Запрос предполагает сокращение финансирования программ Госдепа более чем на 20 процентов, однако конгресс вряд ли примет столь существенное урезание расходов.

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