"Всех под нож!": Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ужаснулся условиями содержания скотины на одной из ферм.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уволил двух чиновников: вице-премьера по АПК Михаила Русого и главу Минсельхозпрода Леонида Зайца. До этого белорусский лидер в жесткой форме отчитал их за ненадлежащие условия в фермерском хозяйстве в Шкловском районе. Видео, на котором был запечатлен скандал опубликовано в соцсетях.

Белорусский лидер Александр Лукашенко возмутился ужасающими условиями содержания скота на одной из ферм в Шкловском районе страны, свое недовольство он высказал во время рабочей поездки, сообщает Sputnik Беларусь.

"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское"), я вас вообще не понимаю", – сказал Лукашенко.

Он также отметил отсутствие порядка в производственных помещениях.

В итоге рабочей поездки, глава Беларуси поручил снять с должностей всех виновных в сложившейся ситуации на ферме и возбудить уголовные дела. "Всех под нож. Всех до единого", - заключил глава государства.