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Захарова обвинила Вашингтон в провоцировании хаоса в Венесуэле

© AFP 2019 / Juan Barreto
Политика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на брифинге, что череда действий в Венесуэле может привести к развалу государства.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. США предпринимают "сознательные действия" по провоцированию хаоса и распада государства в Венесуэле, победителей в этой ситуации не будет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы видим последовательную череду действий, направленных на дестабилизацию обстановки, введение санкций против финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов, внесение раскола в общество, вооруженные силы, попытки насильственно ввезти гуманитарную помощь, продолжение диверсий или действий, которые непосредственно можно квалифицировать как диверсии против энергосистемы страны", - заявила она на брифинге в четверг.

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По ее словам, "все это сознательное провоцирование хаоса, распада государства, в результате которого может просто не оказаться победителей". "Вы в Вашингтоне это понимаете?" - добавила представитель МИД.

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