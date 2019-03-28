Чистокровный скакун и породистый щенок: подарок Путину от главы Киргизии

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. pic.twitter.com/cUWxZzfliN— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.
Свои подарки Жээнбеков передал Путину во время его государственного визита в Киргизию, сообщает РИА Новости.
Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.
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