Чистокровный скакун и породистый щенок: подарок Путину от главы Киргизии

Премьерный показ картины запланирован на 24 августа - в день освобождения молдавской столицы в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Настя Лисовая раскрыла секрет, кто помогает ей настроиться перед каждым выступлением, а также рассказала о своих впечатлениях о Москве и гала-концерте проекта "Ты супер!" в Кремле.