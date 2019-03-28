Президент Румынии объявил о проведении референдума

Румынский лидер сообщил, что в стране "так больше продолжаться не может" и в мае состоится референдум по проблемам в области правосудия.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что 26 мая в стране состоится референдум по проблемам в области правосудия.

"Это точно. Созовем референдум 26 мая, потому что так больше не может продолжаться. Социал-демократическая партия продолжает нападать на правосудие", - цитирует слова румынского лидера телеканал Digi24.

Речь идет о намерениях Социал-демократической партии внести изменения в Уголовный кодекс страны.

При этом Йоханнис не уточнил, как будет звучать вопрос, который будет вынесен на плебисцит. Однако отметил, что проблема касается национального интереса.

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