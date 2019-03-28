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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова: США без стеснения вмешались в политический процесс в Молдове

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "открытое письмо" посла США в Молдове к местным парламентариям.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Вашингтон без стеснения вмешался в политический процесс в Молдове, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Мы неоднократно приводили примеры вмешательства США во внутренние дела других государств. Настала очередь Молдовы, где, как известно, 24 февраля прошли очередные парламентские выборы. В процессе их подготовки со стороны Запада и отдельных молдавских политиков не раз раздавались публичные обвинения в адрес России по поводу якобы имевшего место вмешательства во внутриполитические дела Молдовы, попытках влиять на результаты голосования. Разумеется, никаких доказательств, как обычно, представлено не было", - сказала Захарова.

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Она отметила, что поскольку ни одна из молдавских политических партий не набрала абсолютного большинства в новом парламенте, в стране начался сложный, порой болезненный процесс формирования правящей коалиции и правительства.

"И вот в этот ответственный момент Вашингтон через своего посла в Кишиневе Дерека Хогана без стеснения вмешался в процесс. Распространенное на днях в Кишиневе так называемое "открытое письмо" Хогана к молдавским парламентариям – документ поистине уникальный по своей прямолинейности и цинизму. Это уже даже не "хайли лайкли", а открытый диктат США в отношении Молдовы", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "в нем прямо утверждается, что единственная верная дорога молдаван к лучшей жизни – это "укрепление отношений с США и Европой", а все проблемы можно решить путем "возвращения к западным ценностям".

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"Но и этого мало. В обращении, больше похожем на инструкцию к действию, подробно расписывается, как и какие внутренние реформы должны проводить молдавское государство и общество, как укреплять кибербезопасность, ужесточать контроль за "иностранными компаниями, стремящимися влиять на критически важную инфраструктуру", диверсифицировать источники получения энергоносителей. То есть, весь хорошо известный набор рецептов и инструментов, который США используют в своих целях", - добавила она.

Представитель МИД России отметила, что "как в свое время на Украине, Молдову угрозами и шантажом толкают к так называемой "единственно правильному выбору", тем самым игнорируя голоса значительной части молдавских избирателей, имеющих другое мнение".

"К чему приводит такая политика, тем более в условиях расколотого гражданского общества, мы все видели на примере соседней страны. Уроки "евромайдана" Вашингтон ничему, видимо, не научили. То, что сейчас творится на Украине также, видимо, стараются там не замечать. Хочется надеяться, что хотя бы для Молдовы, с учетом пройденного пути с соседними государствами, уготовлена Западом другая судьба, но все говорит об обратном", - заключила Захарова.

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