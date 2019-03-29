Британский парламент проголосует по соглашению с ЕС

Британский парламент проголосует в пятницу по соглашению с ЕС, но не по политической декларации, заявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Соглашение с ЕС и политическая декларация были дважды отвергнуты парламентариями, накануне премьер Тереза Мэй даже пообещала уйти в отставку раньше, чем планировала, ради того, чтобы на этот раз депутаты проголосовали за документ.

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Между тем спикер Джон Беркоу ранее запретил внесение соглашения в третий раз без существенных изменений. Теперь правительство вносит только соглашение, без декларации, таким образом удовлетворяя и спикера, и ЕС, согласившегося перенести срок Brexit на 22 мая при условии принятия соглашения (о декларации речи не было).

"Внесенное предложение правительства удовлетворяет поставленным мной требованиям", - сказал Беркоу, которую цитирует РИА Новости.

При этом спикер предупредил, что в том случае, если предложение будет отвергнуто, правительство не сможет внести его вновь. Это означает, что кабмин идет на существенный риск, предлагая депутатам проголосовать за соглашение, которое они дважды не поддержали, по сути, только ради того, чтобы отсрочить Brexit до 22 мая.

Согласно достигнутым с ЕС договоренностям, если соглашение на этой неделе не будет одобрено, то Британии придется до 12 апреля либо представить альтернативный план действий, либо в этот день покинуть ЕС без соглашения.

Накануне парламентарии проголосовали по восьми альтернативным вариантам действий, и ни один план не набрал большинства голосов. Это означает, что альтернативного плана нет в данный момент ни у правительства, ни у парламента.

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Судьба соглашения и без политической декларации, между тем, непредсказуема. Велика вероятность, что документ вновь будет отклонен: лейбористы уже заявили, что не поддержат его. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии – главный оплот консерваторов в парламенте – также заявила, что не может поддержать соглашение в его нынешнем виде и предпочитает вариант более длительной отсрочки Brexit.

В случае длительной отсрочки Британии придется участвовать в выборах в Европейский парламент, чего правительство всеми силами пытается избежать.

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