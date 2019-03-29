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Ситуация у моста Симона Боливара на границе между Венесуэлой и Колумбией

В Москве выразили обеспокоенность в связи с давлением ряда стран на Венесуэлу

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Политика
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Только сами жители Венесуэлы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства, отмечается в заявлении.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы выразили лидер России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после завершения оперативного заседания СБ.

"По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна", - заявил Песков, передает РИА Новости.

© AFP 2019 / Juan Barreto
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"Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства", - подчеркнул Песков.

В ходе совещания Путин также проинформировал участников об итогах состоявшихся в четверг переговоров во время визита в Киргизию. Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России, добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. В свою очередь Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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Теги:
Песков, Путин, Москва, Венесуэла, новости
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