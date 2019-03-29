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Выборы на Украине.

Несколько миллионов украинцев лишены права голосовать на выборах

© Sputnik / Алексей Вовк
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (17)
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В Кремле отметили, что давать оценки выборам на Украине можно будет только после того, как они состоятся.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Миллионы украинцев, проживающих в России, лишены возможности участвовать в голосовании, и это вызывает сожаление, сообщили журналистам в Кремле.

Предвыборная кампания на Украине
© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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"Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране, которые будут лишены права голосовать. Существуют так же несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране. Это те факты, которые трудно отрицать и которые являются, к сожалению, той печальной реальностью, которой они являются", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передает РИА Новости.

Вместе с тем, он подчеркнул, что выборы в этой стране - это внутреннее дело украинцев, и давать какие-то оценки можно будет только после того, как они состоятся.

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Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (17)
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