Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit

Британские депутаты в пятницу отвергли соглашение с Брюсселем о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в пятницу о намерении созвать экстренный саммит ЕС 10 апреля в связи с итогом голосования по договору о Brexit в британском парламенте.

"Ввиду того, что Палата общин отвергла соглашение о выходе, я принял решение созвать Европейский Совет 10 апреля", - сообщил Туск в своем официальном аккаунте в Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

​Британские депутаты в пятницу отвергли соглашение с ЕС, теперь Великобритания, согласно договоренностям с объединением, должна либо предложить до 12 апреля альтернативный вариант действий, либо покинуть Евросоюз в этот день без договора.

Еврокомиссия, в свою очередь, считает вероятным "жесткий" Brexit 12 апреля, то есть отделение страны от союза без ратифицированного договора об условиях этого процесса, что грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам "развода".

"Сценарий без сделки 12 апреля сейчас является вероятным сценарием. Евросоюз готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию отсутствия сделки в полночь 12 апреля", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

Еврокомиссия сожалеет об очередном, уже третьем, отклонении проекта договоренности о Brexit парламентом Великобритании, отметил ее представитель.

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