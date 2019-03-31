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Зузана Чапутова во время голосования на избирательно участке

Блондинки захватывают мир: в Словакии впервые президентом стала женщина

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Дама-политик уверенно опередила своего основного соперника — заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Адвокат Зузана Чапутова стала первой в истории женщиной, которая возглавит Словакию. К президентским обязанностям она приступит 15 июня, сообщают местные СМИ.

Чапутова набрала 58,38% голосов, а ее основной соперник — заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович - 41,62% голосов.

 

По данным источника, после подсчета результатов 60% избирательных участков Шефчович признал поражение и отправил Зузане Чапутовой букет цветов.

Журналист кремлевского пула оценил внешность нового президента Словакии Зузаны Чапутовой. Он намекнул, что 45-летняя женщина находится в прекрасной форме. Об этом он написал в своем твиттере.

​Смирнов сравнил ее с другим лидером — хорватским политиком Колиндой Грабар-Китарович. В адрес ее красоты не раз звучали комплименты.

"У Колинды Грабар-Китарович появился конкурент: Новым президентом Словакии стала 45-летняя адвокат Зузана Чапутова", — говорится в сообщении.

Победительницу также поздравил нынешний глава республики Андрей Киска.

Президент Словакии Андрей Киска поздравляет Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Президент Словакии Андрей Киска поздравляет Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии

Зузана Чапутова - адвокат из небольшого городка Пезинок под Братиславой. Ей 45 лет. Разведена, имеет двух дочерей. Работала заместителем главы администрации города Пезинок, состояла в гражданском объединении VIA IURIS. В 2016 году она получила экологическую премию Goldman.

Она является одним из основателей и заместителем председателя социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

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Ангела Меркель, канцлер Германии; Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России; Мария Захарова, официальный представитель МИД России; Иванка Трамп, помощница президента США и его дочь; Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии; Виорика Дэнчилэ , премьер Румынии; Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии.

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