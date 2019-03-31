Украинские выборы: роды на участке, "велополитика", конфузы, нарушения

Процесс голосования - как в непосредственной близости от урн, так и на некотором расстоянии от них - многолик, пестр и изобилует разнообразными деталями.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Бывает и так, что на избирательных участках случаются из ряда вон выходящие ситуации. Не стал исключением в этом плане и день выборов на Украине, где в Киеве, на Подоле одна из женщин родила прямо на избирательном участке, об этом сообщили украинские СМИ.

По счастливой случайности, электоральное бюро было открыто в помещении одного из роддомов.

Как сообщила украинская журналистка Рена Назарова, на своей персональной странице в Facebook, роженица успела исполнить и свой гражданский долг - перед тем, как на свет появился ребенок.

"Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", - написала журналистка.

Пока не сообщалось о состоянии малышки и о том, какое имя ей дадут.

Велополитика

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что готов ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах, пишет РИА Новости.

Подсчет по-украински, или Как проголосуют "мертвые души">>>

Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа", где он играет главу государства, добирается до работы исключительно двухколесном коне.

© Sputnik / Стрингер Президентские выборы на Украине

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко, проголосовавший в воскресенье на выборах президента, вопрос перевел из будущего времени в настоящее. Он в действительности приехал и уехал из участка на велосипеде.

"Да, а почему нет? Во-первых, это удобно. Я могу", - сказал он, отвечая на вопрос информагентства "Украинские новости" о возможности передвигаться на велосипеде.

На Украине в 08:00 стартовали выборы.

Кличко-велосипедист уже проголосовал pic.twitter.com/sxBDHdsnEt — RT на русском (@RT_russian) 31 марта 2019 г.

​Нарушения и пьяные члены комиссий

Число сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, превысило 500. По данным МВД Украины на 14:00, полицейские зарегистрировали 522 подобных заявления. В то же время открыто восемь уголовных производств.

Новость "с душком" из Одесской области. На сей раз от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии отстранили женщину, которая находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба региональной Нацполиции, в отношении нарушительницы составлен протокол по ч. 1 ст. 179 ("Распитие спиртных напитков на производстве") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Конфуз

Одно из украинских изданий опубликовало видео, на котором зафиксировано, как едва не был испорчен бюллетень, заполненный президентом страны Петром Порошенко.

Документ был почти порван наступившим на него внуком главы государства.

Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%.

Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре. Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.

Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

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