Выборы на Украине: после обработки 40 % протоколов лидирует шоумен Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины после обработки 40,21% бюллетеней в 20 регионах страны, действующий глава государства Украины Петр Порошенко - в трех, лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко - в двух.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Согласно данным ЦИК, Петр Порошенко побеждает в 19 областях Украины и Киеве. Порошенко получил большую, нежели соперники, поддержку во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Бойко побеждает в Донецкой и Луганской областях.

После обработки свыше 40% протоколов Зеленский лидирует с 30,22% голосов, у Порошенко 16,65%, у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко 13,13%, Бойко идет четвертым с 11,48%.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко более чем на 3%.

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Порошенко заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 22.00 мск более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

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