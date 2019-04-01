МИД РФ: избирательная кампания на Украине может стать самой грязной в истории

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Избирательная кампания перед президентскими выборами на Украине имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная, заявил замглавы министерства иностранных дел России Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

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"Безусловно, создание заведомых сложностей для волеизъявления граждан "бросает тень" на весь электоральный процесс. Неизбежно возникают вопросы к властям, которые таким образом пытаются повлиять на итоги голосования. Наряду с этим легитимность выборов зависит и от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии. Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная", - сказал Карасин.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко почти на 3%. Второй тур пройдет 21 апреля.

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Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.

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ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию к полудню 1 апреля более 2,6 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования, возбуждено 61 уголовное дело.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

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