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Здание министерства иностранных дел России в Москве

Экстренное первоапрельское заявление МИД России по ситуации на Украине

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Реакция дипведомства была размещена на официальной странице в Twitter" в форме видеосообщения.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Ролик начинается с титров, в которых отмечается, что заявление публикуется в связи с частыми просьбами прокомментировать сложившееся положение дел на Украине.

​Ведомство отмечает, что материалы подготовлены с помощью средств объективного контроля, поскольку российских наблюдателей на выборы не допустили. После этого демонстрируется прогноз погоды в Киеве, Харькове и Одессе. Температура колеблется, но во всех трех городах прогнозируется солнечная и ясная погода.

"В целом, все ясно", - отмечается в заключительном титре.

© Sputnik / Stringer
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Это первые украинские выборы, на которые не пригласили российских наблюдателей. В Москве неоднократно отмечали, что это решение вызывает вопросы о легитимности всего избирательного процесса и признания итогов голосования.

На данный момент ЦИК обработал 90% протоколов с избирательных участков.

Во второй тур по имеющимся результатам пока проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которым удалось набрать 30,26% и 15,99% голосов соответственно.

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