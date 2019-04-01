Экстренное первоапрельское заявление МИД России по ситуации на Украине

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Ролик начинается с титров, в которых отмечается, что заявление публикуется в связи с частыми просьбами прокомментировать сложившееся положение дел на Украине.
❗ Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине ⤵#Россия #Украина #МИД #Москва #Киев pic.twitter.com/x1lykuRCxY— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 1 апреля 2019 г.
Ведомство отмечает, что материалы подготовлены с помощью средств объективного контроля, поскольку российских наблюдателей на выборы не допустили. После этого демонстрируется прогноз погоды в Киеве, Харькове и Одессе. Температура колеблется, но во всех трех городах прогнозируется солнечная и ясная погода.
"В целом, все ясно", - отмечается в заключительном титре.
Это первые украинские выборы, на которые не пригласили российских наблюдателей. В Москве неоднократно отмечали, что это решение вызывает вопросы о легитимности всего избирательного процесса и признания итогов голосования.
На данный момент ЦИК обработал 90% протоколов с избирательных участков.
Во второй тур по имеющимся результатам пока проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которым удалось набрать 30,26% и 15,99% голосов соответственно.
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