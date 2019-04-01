ЦИК Украины: Зеленский остается лидером после обработки 95% голосов

Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,23% голосов, действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,40%, сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 95,14% протоколов.

Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

© Sputnik / Стрингер Эксперт: Зеленский вполне самодостаточный недооцененный ресурс

Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели ОБСЕ, выборы прошли в конкурентных условиях, однако миссия зафиксировала случаи, подрывающие доверие к процессу голосования. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.

ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию к полудню 1 апреля более 2,6 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 61 уголовное дело.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям