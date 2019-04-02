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Brexit

ЕС и Британия могут избежать "жесткого" Brexit - мнение

CC0 / Pixabay / MIH83
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (70)
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Новая отсрочка Brexit будет нести в себе риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Евросоюз и Великобритания еще имеют возможность избежать "жесткого" Brexit, то есть отделения страны от союза без ратифицированного договора об условиях этого процесса, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"В последние дни и недели сценарий "без сделки" стал более вероятным, но мы все еще можем надеяться избежать его", - сказал Барнье.

При этом новая отсрочка Brexit будет нести в себе риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование, считает Барнье.

Brexit
CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
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"Великобритания может попросить о другой отсрочке. Такая отсрочка будет нести существенный риск для ЕС, поэтому будет нужно серьезное обоснование", - отметил он.

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По словам Барнье, если страна останется членом ЕС с 23 мая, она должна будет провести выборы в Европарламент, которые намечены на конец мая, а также номинировать своего члена в Еврокомиссию с учетом того, что полномочия нынешнего состава еврокомиссаров завершаются в 31 октябре нынешнего года.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (70)

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Теги:
мнение, Brexit
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