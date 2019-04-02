15:43 02 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.36
  • RUB0.26
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
флаги Евросоюза

Известна дата конференции высокого уровня ЕС и стран "Восточного партнерства"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
15 0 0

Глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что юбилейное мероприятие "Восточного партнерства" состоится в мае в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Конференция высокого уровня Евросоюза и стран "Восточного партнерства" пройдет 14 мая в Брюсселе в честь десятилетия программы, сообщили журналистам во вторник в ЕК, пишет РИА Новости.

"Конференция высокого уровня пройдет в Брюсселе 14 мая, она будет приурочена к десятой годовщине программы "Восточное партнерство", - заявил чиновник. 

Политолог Леонид Крутаков
© Sputnik /
Эксперт: "Восточное партнерство" – это способ дезорганизации пространства

Ранее в марте глава Европейского совета Дональд Туск заявлял, что юбилейное мероприятие "Восточного партнерства" состоится в мае в Брюсселе.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей – Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Неменский: "Восточное партнерство" споткнулось на Молдове
Сохранит ли Евросоюз проект "Восточное партнерство"
Почему "Восточное партнерство" утратило для Евросоюза всякий смысл
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Кадры с места крушения самолета совладелицы S7
Смерть совладелицы S7: видео с места падения самолета
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться