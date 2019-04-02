Известна дата конференции высокого уровня ЕС и стран "Восточного партнерства"

Глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что юбилейное мероприятие "Восточного партнерства" состоится в мае в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Конференция высокого уровня Евросоюза и стран "Восточного партнерства" пройдет 14 мая в Брюсселе в честь десятилетия программы, сообщили журналистам во вторник в ЕК, пишет РИА Новости.

"Конференция высокого уровня пройдет в Брюсселе 14 мая, она будет приурочена к десятой годовщине программы "Восточное партнерство", - заявил чиновник.

Ранее в марте глава Европейского совета Дональд Туск заявлял, что юбилейное мероприятие "Восточного партнерства" состоится в мае в Брюсселе.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей – Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

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