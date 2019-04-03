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Президентские выборы на Украине

"Вона допоможе": что обещала Тимошенко будущему президенту Украины

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (31)
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Юлия Тимошенко пообещала помогать новому президенту Украины, вне зависимости от того, кто победит во втором туре.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее команда будет помогать любому президенту, которого выберет Украина, пишет РИА Новости

Голосование во втором туре выборов президента состоится 21 апреля. Парламентские выборы на Украине пройдут в октябре 2019 года.

"Полгода перед парламентскими выборами мы терять не будем, мы будем помогать любому президенту, которого изберет страна", - сказала Тимошенко на пресс-конференции.

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский с супругой Еленой в своем избирательном штабе в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
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По ее словам, ее команда будет делиться с новым главой государства теми концепциями и стратегиями, которые заложены в предвыборной программе Тимошенко "Новый курс".

Согласно данным ЦИК Украины, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Второй тур выборов в соседней с Молдовой стране пройдет 21 апреля.

ЦИК Украины: Зеленский остается лидером после обработки 95% голосов>>>

Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели ОБСЕ, выборы прошли в конкурентных условиях, однако миссия зафиксировала случаи, подрывающие доверие к процессу голосования. 

В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании.

ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД этой страны, полиция зафиксировала с 31 марта по 2 апреля более 2,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 71 уголовное дело.

Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (31)

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Теги:
президент, выборы, Юлия Тимошенко, Украина
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