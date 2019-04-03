13:07 03 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Brexit, архивное фото

Будет ли отсрочка у Brexit - что думают в ЕС

© Sputnik / Густаво Вальенте
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (72)
33 0 0

Глава комитета бундестага Норберт Рёттген призвал ЕС настоять на продолжительной отсрочке даты Brexit.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Европейский союз должен настоять на продолжительной отсрочке даты Brexit и участии Великобритании в выборах в Европарламент, считает глава комитета бундестага по внешней политике и член Христианско-демократического союза ФРГ Норберт Рёттген. 

"В текущей ситуации глубокого институционального тупика нет смысла запрашивать очередную краткосрочную отсрочку Brexit. Второе голосование показало, что дальнейшие гарантии в политической декларации не сработают", - отметил Рёттген, которого цитирует РИА Новости.

Brexit
CC0 / Pixabay / MIH83
Мнение: ЕС и Британия могут избежать "жесткого" Brexit

В связи с этим, "ЕС должен настоять на продолжительной отсрочке даты Brexit при участии Британии в выборах в Европарламент", подчеркнул депутат.

Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit>>>

Во вторник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, выступая с заявлением по итогам семичасового совещания с министрами, что правительство Великобритании будет просить ЕС о продлении срока Brexit, чтобы попытаться договориться с оппозицией о едином плане действий. Мэй намерена обсудить варианты выхода из кризиса с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином и с лидерами других оппозиционных партий.

Пока ни правительство, ни парламент не могут договориться о наилучшем варианте выхода из ЕС.

Brexit
CC0 / Pixabay / DasWortgewand
В парламенте Великобритании стартует очередной "Brexit-марафон"

Если парламент Великобритании так и не поддержит трижды отклоненный договор об условиях Brexit в ближайшие дни, останется возможность "жесткого" отделения страны от союза 12 апреля или запрос более длительной отсрочки даты "развода", сообщил во вторник утром главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье. Новая отсрочка будет нести риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование, пояснил он.

Что должно случиться, чтобы Brexit был отложен>>>

Страна при просьбе об отсрочке должна будет представить лидерам 27 стран ЕС, принимающим решение по такому вопросу, это обоснование. По словам Барнье, длительная отсрочка Brexit могла бы быть оправдана, в частности, в случае нового референдума в стране или национальных выборов.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (72)

По теме

Туск: Евросоюз не закрывает возможность продолжительной отсрочки Brexit
Кампания "Подпиши петицию об отмене Brexit" парализует сайт правительства
Теги:
Brexit, Великобритания
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Пожар в заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Пожар на заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться