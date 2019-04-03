Будет ли отсрочка у Brexit - что думают в ЕС

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Европейский союз должен настоять на продолжительной отсрочке даты Brexit и участии Великобритании в выборах в Европарламент, считает глава комитета бундестага по внешней политике и член Христианско-демократического союза ФРГ Норберт Рёттген.

"В текущей ситуации глубокого институционального тупика нет смысла запрашивать очередную краткосрочную отсрочку Brexit. Второе голосование показало, что дальнейшие гарантии в политической декларации не сработают", - отметил Рёттген, которого цитирует РИА Новости.

В связи с этим, "ЕС должен настоять на продолжительной отсрочке даты Brexit при участии Британии в выборах в Европарламент", подчеркнул депутат.

Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit>>>

Во вторник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, выступая с заявлением по итогам семичасового совещания с министрами, что правительство Великобритании будет просить ЕС о продлении срока Brexit, чтобы попытаться договориться с оппозицией о едином плане действий. Мэй намерена обсудить варианты выхода из кризиса с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином и с лидерами других оппозиционных партий.

Пока ни правительство, ни парламент не могут договориться о наилучшем варианте выхода из ЕС.

Если парламент Великобритании так и не поддержит трижды отклоненный договор об условиях Brexit в ближайшие дни, останется возможность "жесткого" отделения страны от союза 12 апреля или запрос более длительной отсрочки даты "развода", сообщил во вторник утром главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье. Новая отсрочка будет нести риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование, пояснил он.

Что должно случиться, чтобы Brexit был отложен>>>

Страна при просьбе об отсрочке должна будет представить лидерам 27 стран ЕС, принимающим решение по такому вопросу, это обоснование. По словам Барнье, длительная отсрочка Brexit могла бы быть оправдана, в частности, в случае нового референдума в стране или национальных выборов.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK