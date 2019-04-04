Итоги первого тура выборов президента Украины: обработаны 100% протоколов

Расклад после обработки 100% протоколов не изменился. Второй тур выборов главы Украины намечен на 21 апреля.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. По итогам обработки 100% протоколов в первом туре выборов президента Украины наибольшее число голосов набрал кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 30,24% граждан.

© Sputnik / Stringer Общественники рассказали о главной проблеме на выборах президента Украины

На втором месте расположился действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов, а на третьем - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,40%.

Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место с 11,67%.

Обработка протоколов проводилась в течение нескольких суток. Всего, по данным ЦИК, в президентских выборах на Украине приняли участие 18 миллионов 893 тысячи 879 избирателей. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

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Выборы президента прошли на Украине в воскресенье 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур намечен на 21 апреля. В него выходят Зеленский и Порошенко.

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