МИД РФ: Москва не видит конкретных шагов НАТО к диалогу

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что "в ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности".

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Россия не видит конкретных шагов НАТО к диалогу, несмотря на заявления альянса. Об этом сказано в комментарии МИД РФ в связи с 70-летием Организации Североатлантического договора.

Как отмечает ведомство, "несмотря на то, что в НАТО формально декларируют готовность к диалогу с Россией, конкретных шагов не видно". В МИД подчеркнули, что остается "в ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности в формате содержательного разговора, ориентированного на результат".

"Россия остается открытой для взаимодействия в целях деэскалации напряженности, восстановления доверия, предотвращения неправильного понимания намерений друг друга и снижения рисков опасных инцидентов. Однако со стороны НАТО пока не видим никаких конструктивных инициатив на этот счет. До сих пор остаются перекрыты каналы диалога по военной линии", - говорится в комментарии МИД РФ.

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