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Подсчет голосов на выборах президента Украины

ЦИК Украины привел окончательные данные первого тура выборов президента

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (32)
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Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан, заявила в воскресенье глава комиссии Татьяна Слипачук, сообщает РИА Новости

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"Центральная избирательная комиссия установила… Зеленский Владимир Александрович – 30,24%, Порошенко Петр Алексеевич – 15,95%", - сказала Слипачук на брифинге в воскресенье, зачитывая протокол.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (32)

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