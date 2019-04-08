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Путин и Эрдоган, архивное фото

Чего ожидать от переговоров Путина и Эрдогана - мнение аналитика

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Итогом встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана могут стать лишь локальные договоренности, прорывов - как в сирийской, так и в двусторонней повестке - ждать не стоит, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, в частности, планы США после объявления о частичном выводе войск, ход реализации российско-турецкого меморандума о стабилизации в Идлибе и усилия для помощи в запуске конституционного комитета, сообщает РИА Новости. 

Пост газопровода
© Fotolia / Alexander Shevchenko
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Лидеры также коснутся ряда вопросов двусторонних отношений: поставки российской зенитной системы С-400 "Триумф" в Турцию, строительства газопровода "Турецкий поток" и реализации проекта АЭС "Аккую".

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Путин и Эрдоган также проведут в Москве встречу с российско-турецкими деловыми кругами.

Чего ожидать от встречи

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко указал на две основные причины, почему на переговорах невозможно достичь договоренностей, которые бы существенным образом изменили ситуацию в Сирии. Первая - расхождение позиций Москвы и Анкары по одному из ключевых вопросов - судьбе сирийского президента Башара Асада.

"Мы уже заявили о том, что режим легитимен, конституционен и так далее. А Турция, собственно, исходит из совершенно других позиций", - пояснил Демиденко.

По его словам, того же мнения придерживается большинство в рядах сирийской оппозиции, которая должна будет войти в конституционной комитет, ее создание будет в числе тем обсуждений лидеров России и Турции.

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Второй немаловажный фактор - роль Ирана, который проводит в Сирии собственную политику, которая отличается и от российской, и от турецкой линии. Как отмечает политолог, "о чем бы Путин с Эрдоганом ни договорились, Иран сделает так, как он считает нужным, а тогда это спутает все карты".

"Многого от этой встречи ждать не стоит, потому что Путин и Эрдоган – это не более, чем одни из игроков этого сирийского политического театра... Поэтому могут быть локальные договоренности, которые, безусловно, смогут стать еще одним кирпичиком грядущего, наверное, когда-то сирийского урегулирования, но не более того", - пояснил востоковед.

Конкретно речь может идти об ограничении военных действий Турции в Сирии. При этом надо учитывать сложную ситуацию для самого Эрдогана. Как подчеркивает Демиденко, Эрдоган "может опять взнуздать сирийского конька и поскакать добывать какие-то внешнеполитические успехи", чтобы поддержать свой рейтинг среди турецкого населения, так как недавние муниципальные выборы показали недовольство жителей крупных городов политикой президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, архивное фото.
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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"Может быть, турки пообещают не расширять военные действия, может быть, турки пообещают на некоторое время прекратить прессинг курдов, но я, честно говоря, не вижу каких-то серьезных продолжений здесь", - заявил эксперт.

Отношения достигли пика своего развития

Что касается двусторонней повестки, то здесь политолог также не видит возможностей для прорывных договоренностей, так как отношения Анкары и Москвы достигли отметки, выше которой вырасти им будет сложно.

"Мне кажется, что мы уже немного в потолок бьемся головой в турецком вопросе, потому что есть некая красная линия, за которую Турция никогда не зайдет в отношениях с Россией. Турция – член НАТО , мы не должны об этом забывать", - считает Демиденко.

Востоковед отмечает, что рассчитывать на выход Турции из НАТО не приходится - слишком велика зависимость экономики страны от связей с Западом.

"Возможно, мы договоримся в очередной раз по каким-нибудь газовым вопросам, возможно, мы договоримся по каким-то военным вопросам, по поставкам каких-то вооружений. Но это нужно Эрдогану в первую очередь, чтобы подразнить США, но смерть нельзя долго дергать за усы", - заявил эксперт.

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Теги:
саммит, Турция, Россия
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