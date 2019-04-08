12:11 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Флаг

Неожиданно: в США устали от санкций в отношении России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
159 0 0

Американские законодатели хотят призвать Россию к ответу за ее действия, в частности, за приписываемое ей вмешательство в выборы президента США, однако американские власти обеспокоены тем, что от ограничительных мер также пострадает экономика США.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

"В последнее время здесь ощущается некая усталость от санкций... Надеюсь, нам удастся заручиться поддержкой большего числа людей", - пояснил сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.

Ранее сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен внесли законопроект "О препятствовании иностранному вмешательству в выборы", который предлагает ввести запрет на инвестиции в энергетический сектор российской экономики, заморозить активы двух или более из пятерки крупнейших госбанков России, запретить въезд в США высокопоставленным чиновникам и "олигархам" из России, а также ввести новые санкции против оборонного сектора и разведслужб РФ.

Многие американские законодатели все еще хотят призвать Россию к ответу за ее действия, в частности, за приписываемое ей вмешательство в выборы президента США в 2016 году - обвинения, которые РФ категорически отвергает. Однако американские власти обеспокоены тем, что от ограничительных мер также пострадает экономика США. Кроме того, раскол в конгрессе - где демократы контролируют Палату представителей США, а республиканцы представляют большинство в Сенате - затрудняет принятие законопроектов, если меры не поддерживает лидер страны Дональд Трамп.

"Санкции зачастую представляют собой обоюдоострый меч. Поэтому нам нужно сделать шаг назад, оценить ситуацию и решить, что мы действительно можем сделать", - заявил сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.

Публикация выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам "российского расследования" может вновь пробудить интерес к антироссийским санкциям.

"Мы увидим, что те члены Конгресса, которые раньше не были так вовлечены в этот вопрос, проявят больший интерес после публикации полного доклада Мюллера", - заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Доклад Мюллера по результатам расследования известен пока только в кратком пересказе министерства юстиции США. Согласно изложению, Мюллер подтвердил выводы американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, которое Москва опровергает. При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Москвой", который был основным сюжетом американских новостных СМИ на протяжении почти трех лет. Наконец, Мюллер не стал обвинять Трампа в воспрепятствовании расследованию, хотя и не заявил прямо о его невиновности.

Демократы, контролирующие палату представителей конгресса, требуют обнародовать полный текст доклада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"Адские санкции" смогут затормозить "Северный поток — 2", но не остановят
Политолог: санкциями Северную Корею не победить
Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России
Теги:
санкции, Россия, США
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
LIVE: Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!" - четвертый выпуск
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться