Неожиданно: в США устали от санкций в отношении России

Американские законодатели хотят призвать Россию к ответу за ее действия, в частности, за приписываемое ей вмешательство в выборы президента США, однако американские власти обеспокоены тем, что от ограничительных мер также пострадает экономика США.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

"В последнее время здесь ощущается некая усталость от санкций... Надеюсь, нам удастся заручиться поддержкой большего числа людей", - пояснил сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.

Ранее сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен внесли законопроект "О препятствовании иностранному вмешательству в выборы", который предлагает ввести запрет на инвестиции в энергетический сектор российской экономики, заморозить активы двух или более из пятерки крупнейших госбанков России, запретить въезд в США высокопоставленным чиновникам и "олигархам" из России, а также ввести новые санкции против оборонного сектора и разведслужб РФ.

Многие американские законодатели все еще хотят призвать Россию к ответу за ее действия, в частности, за приписываемое ей вмешательство в выборы президента США в 2016 году - обвинения, которые РФ категорически отвергает. Однако американские власти обеспокоены тем, что от ограничительных мер также пострадает экономика США. Кроме того, раскол в конгрессе - где демократы контролируют Палату представителей США, а республиканцы представляют большинство в Сенате - затрудняет принятие законопроектов, если меры не поддерживает лидер страны Дональд Трамп.

"Санкции зачастую представляют собой обоюдоострый меч. Поэтому нам нужно сделать шаг назад, оценить ситуацию и решить, что мы действительно можем сделать", - заявил сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон.

Публикация выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам "российского расследования" может вновь пробудить интерес к антироссийским санкциям.

"Мы увидим, что те члены Конгресса, которые раньше не были так вовлечены в этот вопрос, проявят больший интерес после публикации полного доклада Мюллера", - заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.

Доклад Мюллера по результатам расследования известен пока только в кратком пересказе министерства юстиции США. Согласно изложению, Мюллер подтвердил выводы американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, которое Москва опровергает. При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Москвой", который был основным сюжетом американских новостных СМИ на протяжении почти трех лет. Наконец, Мюллер не стал обвинять Трампа в воспрепятствовании расследованию, хотя и не заявил прямо о его невиновности.

Демократы, контролирующие палату представителей конгресса, требуют обнародовать полный текст доклада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США.

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