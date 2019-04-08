Путин о переговорах с Эрдоганом и об усилиях сторон по нормализации в Сирии

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом они обсудили первоочередные вопросы двусторонних отношений, общались не только в узком составе, но и с глазу на глаз.

"Уважаемый господин президент, уважаемые турецкие коллеги, друзья, участники нашей встречи. Я очень рад приветствовать всех вас в Москве на восьмом заседании Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня", - сказал российский лидер.

Он сообщил о темах переговоров с высоким гостем в узком составе, а затем и с глазу на глаз.

"Рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений, условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого, многопланового партнерства", - сказал Путин.

Россия и Турция как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации ситуации в Сирии, в том числе в целях формирования конституционного комитета, заявил Владимир Путин.

"В частности, в Анталии на встрече совместной группы стратегического планирования обсуждалась ситуация в Сирии, - сказал Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. - Мы координируем действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования конституционного комитета".

© Sputnik / Mikhail Klimentiev Путин: Россия и Турция могут наверстать упущенное в отношениях

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (Исламское государство*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии , а также возвращение беженцев.

Решение о создании конституционного комитета Сирии было принято по итогам Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в конце января 2018 года в Сочи. Тогда Россия как один из гарантов перемирия в Сирии (наряду с Ираном и Турцией) собрала на одной площадке более 1,5 тысячи сирийцев, которые представляют различные политические и этноконфессиональные группы страны.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России