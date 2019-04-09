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Флаги США и Европы

Мнение депутата: основной источник деструктивных тенденций в Европе - США

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, США воспринимают страны европейского континента не как партнеров, а как "сателлитов и конкурентов, с которыми ведут гибридные войны".

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Основным источником деструктивных тенденций в Европе являются США, Россия заинтересована в сильной и мирной Европе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном выходе России из СЕ.

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Ранее Ягланд заявил, что возможный выход России из СЕ может стать для Европы настоящим потрясением.

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"Основными источником деструктивных тенденций в Европе являются США, которые воспринимают страны европейского континента не как партнеров, а как сателлитов и конкурентов, с которыми ведут гибридные войны, прикрываясь фейками о российской псевдо-угрозе и необходимости наращивать военную мощь НАТО на континенте. Россия, в отличие от США, заинтересована в сильной, мирной и успешной Европе, с которой у нас глубокие исторические связи, большие перспективы сотрудничества и множество не реализованных возможностей", - сказал Железняк, которого цитирует РИА Новости.

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Он подчеркнул, что определяющим условием решения России о финансировании Совета Европы является закрепление прав полноценного и равноправного участия всех национальных делегаций, в том числе и нашей, в регламенте ПАСЕ.

"Руководство СЕ должно определиться со своим отношением к России и работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Мы не будем финансировать организацию, в которой действуют двойные стандарты и ущемляют права национальных делегаций. Россия, так же как и другие члены ПАСЕ, должна иметь равные права. Открытый и уважительный диалог, взаимное стремление к разрешению проблем и поиску ответов на глобальные вызовы может восстановить сотрудничество России и ПАСЕ", - добавил политик.

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По мнению парламентария, еврочиновники на протяжении последних лет своими руками под руководством Вашингтона искусственно создавали разделительные линии с Россией, разрушая традиционные культурные и деловые взаимоотношения.

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"Болезненный и затянувшийся выход Великобритании из ЕС, рост числа евроскептиков среди стран-членов Европейского Союза, ориентированных на национальные интересы и готовых к восстановлению всесторонних связей с нашей страной, несмотря на угрозы санкций и политический шантаж – это свидетельства кризиса европейской модели единой Европы и поиска путей дальнейшего развития", - считает депутат.

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Теги:
Европа, США, Россия
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