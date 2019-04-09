09:58 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Флаг Израиля

В Израиле начались парламентские выборы

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Политика
Получить короткую ссылку
26 0 0

На 120 мест в Кнессете претендуют четыре десятка партий.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В Израиле начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр страны. 

© Sputnik / Stringer
Украина: выборы продолжаются - как политической элите удалось всех обмануть

Свыше шести миллионов избирателей смогут проголосовать на трех с лишним тысячах участках, которые открыты по всей стране с 7.00 до 22.00 (совпадает с мск и мд). Там установлены более 10 тысяч урн, куда совершеннолетним гражданам Израиля полагается бросить листок с буквенным символом одной из баллотирующихся партий.

Эксперт об авиаударах Израиля по Сирии: это необъявленная война>>>

От голосования зависит, останется ли вождь израильских правых, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в кресле премьера на четвертый подряд и пятый в карьере срок или уступит его бывшему начальнику Генштаба Бенни Ганцу, договорившемуся о ротации на посту главы правительства с экс-министром финансов Яиром Лапидом. У центристского блока "Кахоль-Лаван" и его соратников мало расхождений с Нетаньяху в вопросах безопасности и внешней политики, но во внутриполитической и общественной жизни страны они предлагают более либеральную альтернативу консерватизму правых.

На 120 мест в Кнессете претендуют четыре десятка партий – от политических тяжеловесов с сотнями тысяч активистов и претензиями на министерские портфели до небольших объединений "одной темы" без реальных шансов преодолеть электоральный барьер.

Тель-Авив
CC0 / Pixabay / Glavov
Граждане Молдовы на третьем месте по числу гастарбайтеров в Израиле

Голосование проходит по партийным спискам. Списки, получившие не менее 3,25% голосов, принимают участие в распределении депутатских мандатов. Ни одной партии за всю историю Израиля не удавалось занять 61 место из 120 в Кнессете, поэтому правительство всегда формировалось на коалиционной основе.

Желающим лететь из Молдовы в Израиль важно знать об этих изменениях>>>

Получив официальные результаты выборов, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет. По их результатам он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Организаторы "Евровидения" выдвинули премьеру Израиля ряд требований
Авигдор Либерман подал в отставку с поста министра обороны Израиля
Автобус попал в аварию в Израиле: есть погибшие и много раненых
В Израиле приостановлена продажа билетов на "Евровидение"
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться