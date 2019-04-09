КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В Израиле начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр страны.

Свыше шести миллионов избирателей смогут проголосовать на трех с лишним тысячах участках, которые открыты по всей стране с 7.00 до 22.00 (совпадает с мск и мд). Там установлены более 10 тысяч урн, куда совершеннолетним гражданам Израиля полагается бросить листок с буквенным символом одной из баллотирующихся партий.

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От голосования зависит, останется ли вождь израильских правых, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в кресле премьера на четвертый подряд и пятый в карьере срок или уступит его бывшему начальнику Генштаба Бенни Ганцу, договорившемуся о ротации на посту главы правительства с экс-министром финансов Яиром Лапидом. У центристского блока "Кахоль-Лаван" и его соратников мало расхождений с Нетаньяху в вопросах безопасности и внешней политики, но во внутриполитической и общественной жизни страны они предлагают более либеральную альтернативу консерватизму правых.

На 120 мест в Кнессете претендуют четыре десятка партий – от политических тяжеловесов с сотнями тысяч активистов и претензиями на министерские портфели до небольших объединений "одной темы" без реальных шансов преодолеть электоральный барьер.

Голосование проходит по партийным спискам. Списки, получившие не менее 3,25% голосов, принимают участие в распределении депутатских мандатов. Ни одной партии за всю историю Израиля не удавалось занять 61 место из 120 в Кнессете, поэтому правительство всегда формировалось на коалиционной основе.

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Получив официальные результаты выборов, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет. По их результатам он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

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