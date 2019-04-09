Путин о готовности к диалогу с любым главой США и о том, что для этого надо

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Политический раскол в США продолжается, партийные интересы стоят выше общенациональных, об этом сказал президент России Владимир Путин на Арктическом форуме.

"Посмотрите, что происходит: те группы, которые атакуют законно избранного президента, они не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты. Это и есть кризис политической системы, такого раньше в истории США мы никогда не видели", - заявил российский лидер.

© Sputnik / Илья Питалев Песков о докладе Мюллера: трудно найти черную кошку в темной комнате

Он согласился с тем, что идет острая предвыборная борьба, но - если кандидатура побеждает, то тогда с этим все соглашаются и объединяются вокруг главы государства для реализации общенациональных задач.

"Ничего подобного сейчас мы в Штатах не видим, наоборот, раскол продолжается", - подчеркнул Путин.

В то же время, по словам российского лидера, Россия готова сотрудничать с любым президентом, которого выберет американский народ, сказал президент РФ Владимир Путин в рамках международного Арктического форума.

"Хотим мы или нет, это не от нас зависит - это же не та сфера, где такие категории применяются. Мы с уважением относимся к выбору американского народа, кто бы ни был президентом, мы готовы с ним работать", - сказал президент в ответ на вопрос, хочет ли он, чтобы действующий президент США победил в выборах 2020 года.

Путин добавил, что по вопросам терроризма, экологии, разоруженческой проблемы и многим другим вполне открыты перспективы сотрудничества в двусторонним плане, но они станут возможны, когда многие решения перестанут приниматься давлением внутриполитических обстоятельств.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Петербурге 9-10 апреля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK