Британский парламент - за перенос Brexit, Туск - за рассмотрение запроса

В эпопее выхода Великобритании из Евросоюза во вторник наметились подвижки.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.

За такой шаг проголосовали 420 парламентариев, против – 110. Результат голосования стал ожидаемым.

Мэй ранее попросила ЕС перенести срок на 30 июня, ЕС предлагает встречный вариант продления - до конца марта следующего года. Решение будет принято на заседании Европейского совета в среду.

Председатель Европейского совета Дональд Туск официально предложил лидерам остающихся в ЕС стран обсудить на саммите запрос Мэй на отсрочку Brexit.

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