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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Мать - за сына: что заявила Римма Зеленская о Порошенко

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (33)
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Мать Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур президентских выборов на Украине, заявила, что Порошенко уничтожает ее сына.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Мать лидера первого тура выборов президента на Украине Владимира Зеленского в беседе с журналистами одного из частных телеканалов заявила, что Петр Порошенко уничтожает ее сына. Об этом пишет РИА Новости

Она также рассказала, для чего ее сын принял решение идти в политику. По ее словам, Зеленскому не нужны деньги, так как с помощью бизнеса он сумел бы заработать больше, чем на должности президента.

"Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала, была на местах. Просто он не может смотреть, как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки! Пенсию получат, а лекарства не могут купить", — объяснила Римма Зеленская.

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский с супругой Еленой в своем избирательном штабе в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
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По словам Зеленской, ее сын — порядочный человек, который заработал деньги своим трудом. При этом на него "выливают грязь", обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем.

"Скажите, сколько можно поливать грязью человека? По этим всем каналам одну грязь только льют! Я считаю, это Порошенко выгодно. Он просто его уничтожает! Какая-то же должна быть культура у человека все-таки!" — возмутилась она.

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Второй тур президентских выборов, в котором встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко, состоится 21 апреля.
Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (33)

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Теги:
Порошенко, мать, кандидаты, Украина, выборы
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