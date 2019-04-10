"Гибкая" отсрочка: новых переговоров по Brexit не будет

По словам премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, новых переговоров по выходу Великобритании из ЕС не будет.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. В Брюсселе в среду пройдет экстренный саммит ЕС, на котором, как ожидается, лидеры ЕС могут в качестве одного из вариантов предоставить Британии "гибкую" отсрочку сроком на год, в течение которой Лондон сможет покинуть сообщество, когда будет готов.

"Новых переговоров по соглашению не будет", - заявил Мишель, которого цитирует РИА Новости.

По словам премьера, "чем более длительной будет отсрочка, тем больше гарантий должны предоставить британцы".

"Если британцы не будут вести себя честно, можно предвидеть немедленное прекращение отсрочки", - сказал Мишель.

Дипломатический источник в Брюсселе считает, что Евросоюз может предоставить Лондону отсрочку Brexit до 31 декабря 2019 года.

"Против отсрочки Brexit не возражает ни одна из 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества. Это показало заседание постпредов государств ЕС во вторник в Брюсселе. Большинство столиц склоняется к тому, чтобы предоставить Лондону отсрочку до 31 декабря для ратификации соглашения о Brexit. При этом, как ожидается, Лондону будет поставлено условие – если Великобритания не примет участие в майских выборах в Европарламент, страна должна покинуть ЕС 1 июня", - сказал собеседник.

© Sputnik / Густаво Вальенте Будет ли отсрочка у Brexit - что думают в ЕС

По его словам, ЕС настаивает на том, что в период отсрочки никаких переговоров о внесении изменений в соглашение о Brexit вестись не будет, возможна только модификация текста политической декларации. При этом за Лондоном остается право "в любое время" прекратить действия статьи 50 договора ЕС, по которой Британия покидает союз, что будет означать прекращение процесса Brexit, сказал дипломат.

На прошедшем 22 марта саммите ЕС руководители 27 стран определили два сценария для отсрочки Brexit, которую уже запрашивала Великобритания: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что 12 апреля - ключевая дата для того, чтобы Британия определилась, будут ли в этой стране проведены выборы в Европарламент.

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