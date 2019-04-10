13:29 10 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.65
Поиск
Brexit

"Гибкая" отсрочка: новых переговоров по Brexit не будет

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (74)
54 0 0

По словам премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, новых переговоров по выходу Великобритании из ЕС не будет.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. В Брюсселе в среду пройдет экстренный саммит ЕС, на котором, как ожидается, лидеры ЕС могут в качестве одного из вариантов предоставить Британии "гибкую" отсрочку сроком на год, в течение которой Лондон сможет покинуть сообщество, когда будет готов.

"Новых переговоров по соглашению не будет", - заявил Мишель, которого цитирует РИА Новости.

По словам премьера, "чем более длительной будет отсрочка, тем больше гарантий должны предоставить британцы".

Brexit
CC0 / Pixabay / stux
Британский парламент - за перенос Brexit, Туск - за рассмотрение запроса

"Если британцы не будут вести себя честно, можно предвидеть немедленное прекращение отсрочки", - сказал Мишель.

Дипломатический источник в Брюсселе считает, что Евросоюз может предоставить Лондону отсрочку Brexit до 31 декабря 2019 года.

"Против отсрочки Brexit не возражает ни одна из 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества. Это показало заседание постпредов государств ЕС во вторник в Брюсселе. Большинство столиц склоняется к тому, чтобы предоставить Лондону отсрочку до 31 декабря для ратификации соглашения о Brexit. При этом, как ожидается, Лондону будет поставлено условие – если Великобритания не примет участие в майских выборах в Европарламент, страна должна покинуть ЕС 1 июня", - сказал собеседник.

Brexit, архивное фото
© Sputnik / Густаво Вальенте
Будет ли отсрочка у Brexit - что думают в ЕС

По его словам, ЕС настаивает на том, что в период отсрочки никаких переговоров о внесении изменений в соглашение о Brexit вестись не будет, возможна только модификация текста политической декларации. При этом за Лондоном остается право "в любое время" прекратить действия статьи 50 договора ЕС, по которой Британия покидает союз, что будет означать прекращение процесса Brexit, сказал дипломат.

На прошедшем 22 марта саммите ЕС руководители 27 стран определили два сценария для отсрочки Brexit, которую уже запрашивала Великобритания: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что 12 апреля - ключевая дата для того, чтобы Британия определилась, будут ли в этой стране проведены выборы в Европарламент.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (74)

По теме

Страны ЕС: высокая степень готовности к "жесткому" Brexit
Жизнь молдаван в Великобритании после Brexit: какие изменения их ждут
Теги:
brexit, Брексит
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Всемирно известный исследователь Кусто посетил “китовую тюрьму”
Известный исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму" - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться