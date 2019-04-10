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Здание Еврокомиссии

Не Молдова: глава МИД Румынии достойной принятия в ЕС назвал другую страну

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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На официальном уровне дискуссий о возможном членстве стран Восточного партнерства в ЕС не ведется, а участники встречи глав МИД в Люксембурге отметили, что в Евросоюзе на этот счет есть разные мнения.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану не упомянул о Молдове, говоря о том, какая из стран Восточного партнерства более других достойна членства в Европейском союзе.

По мнению руководителя румынского внешнеполитического ведомства, на эту роль больше подходит Грузия.

Об этом Мелешкану заявил в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС, которое состоялось в понедельник, 8 апреля, в Люксембурге.

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На встрече обсуждался в том числе и вопрос, может ли Евросоюз предоставить странам Восточного партнерства ясную перспективу вступления в ЕС в обозримом будущем. "Мы хотим дать очень четкий сигнал, что есть перспектива для всех этих партнеров увидеть в будущем перспективу вступить в ЕС", — заявил на встрече глав европейских МИД Теодор Мелешкану, заметив, что на первом месте на вступление была бы Грузия, сообщает украинский телеканал ТСН. По словам Мелешкану, амбиции Грузии поддерживают, в частности, Румыния и Венгрия.

Однако на официальном уровне дискуссий о возможном членстве стран Восточного партнерства в ЕС не ведется, а участники встречи отметили, что в Евросоюзе на этот счет есть разные мнения. Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини отметив, что "каждая из стран-партнеров очень хочет стать ближе к ЕС", призвала участников "быть реалистичными".

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В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что в Европейском союзе "должны смотреть вперед, чтобы сохранить мотивацию и поддерживать активность наших партнеров", однако не пояснил, имеет ли он в виду перспективу членства.

Председательство в ЕС в марте 2019 года перешло к Румынии.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей – Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

В мае 2019 года в ЕС будет отмечаться десятилетний юбилей Восточного партнерства, а 13 мая в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС и шести стран-соседей.

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Теги:
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