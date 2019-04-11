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Brexit

Brexit и Хэллоуин: что общего, и к чему приведет отсрочка

CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
Политика
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (76)
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ЕС согласовал отсрочку Brexit до октября, но ждет дальнейшей развязки.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать компромиссную дату новой отсрочки по Brexit, сообщает РИА Новости.

Павел Шипилин
© Photo: Алексей Наседкин
Шипилин: из-за Brexit Великобритания - в безвыходном положении

Теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

Но если соглашение будет ратифицировано сторонами раньше этого срока, то упорядоченный выход из ЕС состоится в первый день следующего за этими решениями месяца. В случае же, если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в ЕП все еще будет в ЕС, ей придется принять в них участие. В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

Зловещий Brexit

Еще совсем недавно глава Евросовета Дональд Туск грустно шутил, что политикам, выступавшим за Brexit без четкого понимания, как его реализовать, уготовано "место в аду".

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
"Гибкая" отсрочка: новых переговоров по Brexit не будет

В итоге саммит ЕС по иронии приурочил новый "финальный" срок Brexit к Хеллоуину. Но дата 31 октября, конечно, связана с другими обстоятельствами: осенью заканчивается мандат нынешней Еврокомиссии. Франция высказывала на переговорах опасения, что Лондон, "одной ногой" уже вышедший из ЕС, может напоследок повлиять на назначения в новом составе ЕК или на будущие важные решения союза.

Французский лидер Эммануэль Макрон настаивал на том, что длительное продление, не предусматривающее каких-либо серьезных гарантий со стороны Лондона, предоставлять нельзя, потому что это поставит под угрозу функционирование европейских институтов. Поэтому Париж предлагал ограничить срок продления, чтобы не оказываться в заложниках у Британии, которая впоследствии могла бы оказаться недовольной тем, что ее "вынуждают" длительной отсрочкой и выборами в ЕП оставаться в ЕС больше, чем она того сама желает.

При этом большинство лидеров, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, в ходе дебатов высказывались за более длительную отсрочку.

В поддержку этой позиции приводилось мнение, что на протяжении всего процесса Brexit Лондон демонстрировал приверженность европейским институтам и процессам, поэтому нет достаточных оснований опасаться, что в течение длительной отсрочки Великобритания начала бы играть какую-либо негативную роль.

Очередной компромисс

В итоге лидеры пришли к компромиссному варианту - конец октября, что значительно меньше, чем конец года или весна следующего, что рассматривалось изначально.

Brexit
CC0 / Pixabay / MIH83
Мнение: ЕС и Британия могут избежать "жесткого" Brexit

Также в решении саммита ЕС было отдельно прописано, что Великобритания должна на время отсрочки "действовать конструктивно и ответственно", а также "содействовать выполнению задач союза и воздерживается от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений".

По итогам саммита у Лондона по-прежнему остаются в резерве три варианта действий: ратифицировать соглашение, пересмотреть стратегию Brexit, что позволит договориться с ЕС о внесении изменений в политическую декларацию о будущих отношениях, или вовсе отменить Brexit. Именно такие варианты перечислил глава Евросовета Дональд Туск.

При этом лидеры стран и руководство ЕС подтвердили на саммите, не станут пересматривать соглашение по Brexit в ходе оценки процесса, который запланирован на саммите в июне. "В июне мы не станем заново вести переговоры ни между нами, ни с Великобританией о достигнутом соглашении по выходу, потому что оно должно соблюдаться", - заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

Игорь Ковалев
© Sputnik /
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В самом решении саммита ЕС говорится, в частности, что "на время отсрочки Соединенное Королевство будет оставаться государством-членом со всеми правами и обязанностями в соответствии со статьей 50 договора (о выходе из ЕС - ред.), а также "что Соединенное Королевство имеет право отозвать свое уведомление в любое время".

"Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время", - заявил, обращаясь к Лондону, Дональд Туск. По его словам, в ЕС рассчитывают на окончательное завершение Brexit и ожидают от Лондона финального решения до 31 октября, но при этом все еще нельзя исключать и "иных сценариев".

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (76)
Теги:
Парламент, brexit
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