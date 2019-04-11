Британская полиция сообщила об аресте Ассанжа

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж был взят под стражу в отделении полиции в Лондоне.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Эквадор принял решение отказать в дипломатическом убежище основателю Wikileaks ("Викиликс") Джулиану Ассанжу, находящемуся в посольстве Эквадора в Лондоне.

© Sputnik / Yelena Pakhomova Ассанж: АНБ перехватывает почти все сообщения Латинской Америки

Об этом заявил в четверг эквадорский лидер Ленин Морено, сообщает РИА Новости.

"Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения положений международных конвенций", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Основатель скандального сайта Wikileaks находится в полицейском участке.

"47-летний Джулиан Ассандж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде", - говорится в сообщении полиции.

"Он находится под стражей в полицейском участке в центре Лондона, где останется до насколько можно более быстрого появления в Вестминстерском магистратском суде", - сообщил Скотланд-Ярд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание.

"Рука "демократии" сжимает горло свободе", - написала она в своем аккаунте в Facebook.

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