Как преодолеть кризис в Совете Европы - позиция Москвы

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы: что об этом думает глава МИД РФ Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Москва намерена предоставить помощь в преодолении кризиса в Совете Европы. Однако, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, первый шаг за теми, кто лишил делегацию РФ в ПАСЕ полномочий.

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"Я уже упомянул Совет Европы. Мы будем готовы кризис, которой создавали не мы, помочь преодолеть, но первый и решающий шаг должны сделать те, кто в нарушение устава Советы Европы лишил российскую делегацию в Парламентской ассамблее этой организации всех необходимых полномочий", - сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

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"Но мы видим, что и в Совете Европы, и в Европе как части света, множатся голоса тех, кто хочет прекратить бессмысленное противостояние Запада с Москвой. Причем явно это противостояние нагнетается, продвигается в угоду геополитическим амбициям Вашингтона, в угоду интересам американского бизнеса, который хочет и заменить российские энергоносители на более дорогие американские, российские вооружения на американские вооружения", - добавил он.

© AFP 2019 / JOHN THYS С трибуны ПАСЕ заявили о бессмысленности антироссийских санкций

ПАСЕ в среду на своей апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

© РИА Новости, Инфографика Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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