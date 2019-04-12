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Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море

В НАТО хотят усилить активность в Черном море

© Sputnik / Денис Петров
Политика
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Присутствие НАТО в Черном море значительно усилилось в последние месяцы, и "Пакет по Черному морю" приведет к еще большим обязательствам, заявила Роуз Гетемюллер.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Так называемый "Пакет по Черному морю", принятый в ходе апрельской встречи министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне и включающий в себя практические меры по оказанию помощи Украине и Грузии в деле противодействия существующим угрозам, приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила в пятницу заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер, пишет РИА Новости

Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Коротченко: нахождение НАТО в акватории Черного моря контролируется

"Это, прежде всего, означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной. Присутствие НАТО в Черном море значительно усилилось в последние месяцы, и "Пакет по Черному морю" приведет к еще большим обязательствам", - сказала она итальянскому информагентству Agenzia Nova.

Затронув тему отношений между НАТО и Россией, Гетемюллер указала, что еще на саммите 2016 года в Варшаве было согласовано решение, согласно которому альянс проводит свою политику в отношении Москвы одновременно на двух направлениях: с одной стороны, сдерживание и защита, с другой стороны, диалог.

Она отметила также, что за последние три года состоялись девять встреч в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг встречается с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти поддерживает контакты с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. 

Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
Усиление НАТО в Черном море: союзники не желают идти ко дну "в пакете"

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны альянса 3-4 апреля согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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