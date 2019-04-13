Лавров рассказал, как Россия видит сотрудничество с Евросоюзом

Сергей Лавров отметил, что Россию и Европу многое объединяет в историческом и культурном плане.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Евразийский экономический союз и Евросоюз наладят перспективные контакты, которые смогут сформировать большое евразийское партнерство. Так видят в России совместное сотрудничество двух межгосударственных объединений. Как заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС, видит перспективу формирования большого евразийского партнерства.

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"Что касается Европы, да и Запада в целом, мы по-прежнему готовы выстраивать сотрудничество и с Евросоюзом, и с отдельными западными государствами", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам главы российской дипломатии, Россию и Европу многое объединяет в историческом и культурном плане.

"Мы открыты по-прежнему для строительства того самого давно обещанного, давно провозглашенного в качестве цели общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. А в более широком плане видим перспективу формирования большого евразийского партнерства, как это предложил президент России Владимир Путин несколько лет назад на саммите Россия-АСЕАН в Сочи" – цитирует Лаврова РИА Новости.

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Он добавил, что Россия не снимает с повестки дня задачу налаживания контактов между ЕС и ЕАЭС.

"Не снимаем, кстати, с повестки дня и задачу так называемой интеграции интеграций, имея под этим в виду начало контактов между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом ", - сказал Лавров, подчеркнув, что развитие этого процесса будет отвечать реалиям XXI века.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.

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