Во Франции полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Французы уже двадцать вторую неделю протестуют против социальной политики президента Макрона.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Во французской Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Среди протестующих были люди в черном и в масках, скрывающих лица. Они вступили в столкновение с полицией, после чего стражи порядка попытались оттеснить толпу. Для этого им пришлось применить слезоточивый газ. Протестующие подожгли землеройно-строительную машину.

Gilets jaunes: la situation est toujours tendue à Toulouse entre manifestants et forces de l'ordre pic.twitter.com/MUulcb5lTs — BFMTV (@BFMTV) April 13, 2019

​Марш "желтых жилетов" проходит и в Париже, где одной из отправных точек для манифестантов стала Площадь Нации, а еще одна колонна протестующих направилась в центр французской столицы с Площади Республики. Прямую трансляцию с места событий вел Sputnik France.

Ранее было объявлено, что власти Парижа запретили проводить демонстрации на Елисейских полях, где традиционно митинговали "желтые жилеты". Призывы к демонстрациям звучали не только в Париже, но и в регионах, включая Тулузу, Страсбург, Лилль и Шартр.

Французы выходят на улицы крупных городов уже 22-ю субботу подряд. Масштабные протесты "желтых жилетов" начались 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. И хотя власти объявили о мерах, которые должны успокоить обстановку, акции протеста продолжаются по всей стране. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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