Что там, на Украине: кандидаты в президенты не встретились

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в воскресенье не состоялись: оппонент действующего главы государства так и не появился на стадионе "Олимпийский", куда сам же позвал Порошенко.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Дебаты Петра Порошенко с Владимиром Зеленским не состоялись - победитель первого тура президентской гонки не явился.

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По официальной версии, кандидаты так и не смогли согласовать время встречи: Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля, Зеленский готовится ко встрече на стадионе 19 апреля. Вместо словесной "дуэли" пришедшие на стадион избиратели оказались участниками митинга. Подробности о том, как в Киеве готовились к дебатам, в обзоре РИА Новости.

Давка и разочарование

Полиция Киева усилила охрану общественного порядка в центральной части украинской столицы с самого утра. Патрульные наряды были усилены кинологами с собаками, также на улицах появились конные экипажи полиции. На прилегающих к стадиону улицах помимо полицейских дежурили бойцы Национальной гвардии. В центральной части города стояло большое количество полицейских автобусов, автомобилей скорой помощи и пожарных.

Штаб кандидата Порошенко накануне установил сцену возле центрального входа на стадион "Олимпийский". В воскресенье около 12.00 мск возле сцены начали собираться граждане, которые планировали попасть на дебаты Порошенко и Зеленского. Полиция пропускала всех желающих, но для этого необходимо было пройти через рамки-металлоискатели. Непосредственно на стадион людей не пускали, а просили собираться возле сцены.

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На сцене были установлены два большие монитора, на которых был изображен профиль человека, очень похожего на Порошенко. Он был с ирокезом, серьгой в ухе, в куртке с поднятым воротом и гитарой. Возле изображение светился лозунг "Добавь драйва! Андеграунд с тобой".

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Ближе к 13.30 мск на сцене появился один из организаторов митинга.

Он заявил, что до начала дебатов, начало которых запланировано на 14.14 мск, на сцене будут выступать украинские исполнители, также было запланировано выступление Порошенко.

Вскоре на митинг пришел президент со своей семьей и соратниками. Сквозь толпу желающих послушать дебаты Порошенко, пританцовывая под украинскую музыку, вышел на сцену. Он несколько раз обратился к кандидату Зеленскому, заявив, что будет ожидать его на стадионе. После этого он пошел в одно из помещений стадиона ожидать своего оппонента и попутно общаться с журналистами.

При этом часть людей, которая решила, что Зеленский не придет на дебаты, попыталась покинуть митинг, но специального выхода организаторы не предусмотрели. Началась сильная давка, люди начали кричать друг на друга.

Позднее люди самостоятельно организовали узкий коридор, по которому начали выходить. Медики, которые дежурят на стадионе, заявили РИА Новости, что к ним пока никто не обращался.

Обещал признать выбор народа

"Дебаты" начались, как и ожидалось, в 14.14 мск. Порошенко вначале выступил с заявлением, в котором рассказал о достижениях за время своего президентства. Он заявил, что готов ждать своего оппонента на стадионе до 15.00 мск, а до этого времени ответит на вопросы журналистов.

По словам Порошенко, если на президентских выборах победит Зеленский, то это будет выбор украинского народа, и он будет его уважать.

"Если не дай бог он будет избран – это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы демократическое государство", - сказал Порошенко. При это глава государства неоднократно подчеркнул, что не считает своего оппонента достойным кандидатом на главный пост страны. Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом и выразил утверждение, что его якобы поддерживают политики в РФ.

Он подчеркнул, что хотел бы услышать программу своего оппонента, чтобы понять, какие цели той преследует и какие задачи перед собой ставит.

"Мне не нравится, когда избирательная кампания в Украине похожа на немое кино. Когда вместо участия в дебатах у нас виртуальный кандидат. Это недостойно украинской демократии. Поскольку, когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства – это просто сюжет из фильма "Слуга народа". Но мы же выбираем не Голобородько (главный персонаж фильма, которого играет Зеленский – ред.), мы выбираем президента Украины", - считает Порошенко.

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Поскольку Зеленский в итоге не появился на стадионе, Порошенко призвал его прийти в понедельник и подискутировать в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Президент также подчеркнул, что готов встретиться со своим оппонентом в любой день, а 19 апреля в 20.00 мск он намерен принять участие в дебатах на Общественном телевидении, как предписывает законодательство. Вместе с тем, Зеленский ранее заявил, что ждёт Порошенко на дебатах на стадионе в Киеве в 19.00 мск в пятницу.

Планы на будущее

Порошенко также рассказал, что намерен делать в случае переизбрания на второй срок. Он пообещал, что в следующий пять лет реформы ускорятся, а украинцы почувствуют рост благосостояния. Президент также пообещал привлечь к работе на руководящих должностях молодёжь и сделать кадровые перестановки. При этом он подчеркнул, что не намерен после выборов отправлять в отставку главу министерства иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, которые, согласно закону, назначаются по квоте президента.

"Когда мы говорим о министерстве внутренних дел и министерство обороны, я хочу напомнить, что у нас парламентско-президентская республика. И состав правительства президент может только предлагать", - заявил Порошенко.

Он добавил, что по окончании президентских выборов "министры в отставку не идут".

"И их отправлять в отставку - ни министра обороны, ни министра иностранных дел - не собираюсь. А после парламентских выборов я воспользуюсь своим правом и предложу кандидатуру", - сказал Порошенко. При этом он подчеркнул, что основные кадровые назначения после выборов коснутся глав областных государственных администраций.

Порошенко также заявил, что не видит конституционных оснований для роспуска Верховной рады Украины и проведения досрочных парламентских выборов.

Президент в очередной раз рассказал о планах подать заявку на членство Украины в ЕС в 2023 году и намерениях получить план действий по членству в НАТО.

Он подчеркнул, что не против проведения референдума относительно вступления в ЕС, но уже после подачи заявки на членство в союзе.

"Хочу сообщить, что референдум все равно будет. Будет тогда, когда поставим вопрос предметно. Потому что вступление в ЕС невозможно без референдума. Сначала подается заявка на вступление, тогда, когда мы отвечаем критерию.

А референдум проводится, не вопросом идти или не идти (в ЕС), так как народ уже определился... А вопрос на референдуме будет: а готов ли украинский народ делегировать часть полномочий, наднациональном органу, как это сделали 27 или 28 членов ЕС", - заявил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что вступление в ЕС и НАТО "это усиления гарантий государственной независимости".

Сторонники Зеленского и Порошенко на стадионе

После общения с журналистами Порошенко вернулся на митинг, который проходил возле стадиона. Он заявил, что, раз люди пришли на стадион, значит "надо идти на стадион". Вместе со всеми желающими Порошенко отправился на трибуны "Олимпийского".

Организаторы не пустили людей на газон стадиона, а выделили им места на трибунах в блоках в одном центральном секторе.

Президент ходил по площадке перед людьми и благодарил за поддержку. Он также попросил полицейских открыть дополнительные блоки на трибунах, поскольку "уже нет свободных мест на стадионе". При этом, исходя из общего количества мест в блоках, на стадион пришли около 6-7 тысяч человек, вместительность "Олимпийского" - около 70 тысяч человек.

При этом на стадионе, помимо сторонников Порошенко, были и его противники, и поддерживающие Зеленского. На трибунах присутствовали люди, которые выкрикивали "Давайте дебаты, а не агитацию", "Зеленский, ну приди уже и закрой ему рот". При этом сторонники Порошенко улыбались в ответ на такие выкрики, но конфликтных ситуаций не возникло. При этом среди людей не было никакой партийной символики.

После этого президент сделал групповое фото со своими сторонниками и покинул стадион. Вслед за Порошенко стадион покинули все пришедшие посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины. Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости