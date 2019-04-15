Трамп собрал $30 млн на новую предвыборную кампанию

Примерно 99% пожертвований были сделаны в размер 200 долларов или меньше, средний размер пожертвований составил чуть больше 34 долларов.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Кампания по переизбранию Дональда Трампа на посту президента США собрала за первый квартал 2019 года 30 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

© Photo : из личного архива Александра Домрина Домрин: Трамп обязан совершить свой "последний подвиг Геракла"

Общая сумма, включая прошлогодние пожертвования, составила более 40 миллиона долларов, при этом цель к 2020 году - собрать 1 миллиард долларов.

Отмечается, что примерно 99% пожертвований были сделаны в размер 200 долларов или меньше, средний размер пожертвований составил чуть больше 34 долларов.

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Помимо прямых пожертвований, предвыборная кампания Трампа получает финансовую помощь от Национального комитета Республиканской партии, собравшего за первый квартал более 45 миллионов долларов.

Кампания Трампа получила примерно такую же сумму в первом квартале 2019 года, сколько в сумме получили два кандидата от Демократической партии - Берни Сандерс и Камала Харрис.

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