Трамп собрал $30 млн на новую предвыборную кампанию

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Кампания по переизбранию Дональда Трампа на посту президента США собрала за первый квартал 2019 года 30 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Общая сумма, включая прошлогодние пожертвования, составила более 40 миллиона долларов, при этом цель к 2020 году - собрать 1 миллиард долларов.
Отмечается, что примерно 99% пожертвований были сделаны в размер 200 долларов или меньше, средний размер пожертвований составил чуть больше 34 долларов.
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Помимо прямых пожертвований, предвыборная кампания Трампа получает финансовую помощь от Национального комитета Республиканской партии, собравшего за первый квартал более 45 миллионов долларов.
Кампания Трампа получила примерно такую же сумму в первом квартале 2019 года, сколько в сумме получили два кандидата от Демократической партии - Берни Сандерс и Камала Харрис.
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