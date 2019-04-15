Поправки к Газовой директиве: какими будут потоки "голубого топлива" в ЕС

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2", когда тот начнёт функционировать, были одобрены Советом стран ЕС, сообщает РИА Новости.

Это является последним этапом процесса официального согласования документа

Ранее в апреле его приняла пленарная сессия Европарламента. Одобрение в понедельник прошло без обсуждения текста законопроекта, свидетельствуют материалы Совета стран ЕС по сельскому хозяйству, который и принял документ.

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Обновленный закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев на внедрение новых правил в национальное законодательство.

"Это финальный шаг в законодательном процессе", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Согласно закону, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы.

Среди них - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа (так называемый "анбандлинг", когда компания не может добывать "голубое топливо" и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется).

Среди основных правил одобренного законодательства, кроме "анбандлига", также требования по тарифам на прокачку газа, доступ к трубе третьих сторон. Поправки предусматривают и возможность предоставления исключений и послаблений из норм директивы для действующих и новых газопроводов, говорится в релизе.

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Компания Nord Stream 2 AG, созданная для строительства и эксплуатации "Северного потока-2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе. Что касается действующего "Северного потока", то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода, ее мажоритарный акционер - также "Газпром" с долей в 51%.

Как заявил ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, поправки к Газовой директиве не нацелены специально на "Северный поток-2". В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале апреля сказал, что "Северный поток-2" будет реализован даже с учетом внесения поправок в директиву.

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